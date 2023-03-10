THY'nin taşıdığı yolcu sayısı ocak ve şubatta yüzde 38 arttı THY'nin yolcu sayısı ocak-şubat döneminde 10,9 milyona yükseldi; dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise 4,3 milyona ulaştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin bayrak taşıyıcı ülkeleri olma özelliğini sürdürdüğü rakamlara yansıdı.

Kurum, şubat ayına ait hava trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre, THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 2023'ün ilk 2 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 10,9 milyona yükseldi.

Şubatta taşınan yolcu sayısı yüzde 22,5'lik arttı

Buna göre, şubatta taşınan yolcu sayısı yüzde 22,5'lik artışla 4,9 milyona yükseldi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 69,7 artarak 2,1 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı yüzde 81,3 oldu.

Yurt içi doluluk oranı yüzde 80,5 oldu

Söz konusu dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,3 olurken yurt içi doluluk oranı yüzde 80,5 şeklinde kaydedildi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km yüzde 28 arttı

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), yüzde 28 artarak 15,4 milyara yükseldi. Taşınan kargo-posta yüzde 14,7 azalarak 101,8 bin ton oldu.

Ocak-şubat dönemi baz alındığında ise toplam yolcu sayısı yüzde 38 artarak 7,9 milyondan 10,9 milyona çıktı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 71,5 yükseldi

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 71,5 artarak 4,3 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı yüzde 80,9 oldu.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km, yüzde 33,7 artışla 33,5 milyar olurken, taşınan kargo-posta yüzde 7,9'luk düşüşle 220,8 bin tona geriledi. Şubat ayında filodaki uçak sayısı 400'e ulaştı.

Deprem nedeni ile ücretsiz taşımalar verilere dahil edilmedi

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6-28 Şubat tarihlerinde icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımalarının verilere dahil edilmediği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: