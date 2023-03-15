THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal oldu Yunanistan'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi, THY seferlerinin iptaline yol açtı.

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta Avrupa havalimanlarında greve giden ülkelere olan bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurmuştu.

THY'nın şimdi de Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.

Yapılamayacak seferler

Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.

İptaller karşılıklı

Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.