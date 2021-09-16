THY'ye 'En İyi 10 Uluslararası Hava Yolu' kategorisinde ödül verildi

THY, Travel + Leisure dergisi tarafından "Dünyanın En İyileri" arasında gösterildi ve "En İyi 10 Uluslararası Hava Yolu” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY), başarılı grafiğiyle, hava trafiğinin koronavirüs salgınının etkisiyle yıkıma uğradığı bir zaman diliminde bile uluslararası alanlarda gelen ödüllere doymuyor.

Travel + Leisure dergisi tarafından düzenlenen ödüllerde okuyucular, en gözde hava yollarını, havalimanlarını, otelleri, tur operatörlerini ve şehirleri oyladı. Buna göre, Türk Hava Yolları 'Dünyanın En İyileri' arasında gösterildi.

THY "EN İYİ 10 ULUSLARARASI HAVA YOLU” KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALDI

THY, bu sene 26.'sı düzenlenen "Dünyanın En İyileri" ödül programında dünyada en çok ülkeye uçan "En İyi 10 Uluslararası Hava Yolu” kategorisinde ödüle layık görüldü.

HAVALİMANLARI OYLANDI

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Travel + Leisure dergisi tarafından düzenlenen ödüllerde okuyucular, en gözde hava yollarını, havalimanlarını, otelleri, tur operatörlerini ve şehirleri oyladı.

“EN İYİLER ARASINDA YER ALMAK SON DERECE SEVİNDİRİCİ”

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Travel + Leisure dergisinin yıllık okuyucu anketinde en iyiler arasında yer almak son derece sevindirici. Dünyaca ünlü Türk misafirperverliğimizi, birinci seviye hizmetlerimizi ve geniş uçuş ağımızı misafirlerimize ve Travel + Leisure okuyucularına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları uçuşlarının ardından yolcular, Travel + Leisure’ın Avrupa’nın bir numaralı şehri sınıflandırmasını hak eden İstanbul’un manzaralarının ve seslerinin keyfini çıkarabilir, Ege sahilinin güzelliğini ise Bodrum’u ziyaret ederek deneyimleyebilir."