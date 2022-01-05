Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin alacakları için firmalara 8 milyar liralık ödeme yapıldığı açıklandı.

Koronavirüs salgınının yaşandığı bir iklimde kamu ve üniversite hastanelerinde alınan tıbbi malzeme ve ilaçların bedellerinin büyük bölümünün, firmaların hesaplarına geçirildiği aktarıldı.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün ödemesi yapılan alacağının Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemini kapsadığını söyledi.

ÖDEMELER ARALIK AYININ SON HAFTASINDA BAŞLADI

8 milyar liralık borcun tamamının ödenme aşamasında olduğunu dile getiren Demir, "Aralık ayının son haftasında ödemeler başladı. Bugün, yarın tamamlanacak. Para saymanlıklara gitti. Saymanlıklardan firmaların hesabına aktarılacak. Çoğunluğu da hesaplara geçti zaten." dedi.

TIBBİ CİHAZDA KAMUDA ALACAKLARIN 90 GÜNE, ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE 180 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Üniversite hastanelerinden 2020 yılına ilişkin alacaklarının da ödendiğini, Haziran 2021'e kadar olan kısmının da ödenmesine devam edildiğini belirten Demir, yapılan ödemelerle tıbbi cihaz alanında kamuda alacakların 90 güne, üniversite hastanelerinde ise 180 güne düşürüldüğünü bildirdi.

Sektörün alacağının ödenmesine ilişkin süreç konusunda da bilgi veren Demir, Sağlık Bakanlığı hastaneleri için borcun 15 aya, üniversite hastaneleri için de 16-20 aya kadar ulaştığını ifade etti.