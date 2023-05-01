Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin Samsun'da 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı yaratması öngörülüyor.

AA

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti olan Samsun'da 644 bin metrekare arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da buna istinaden Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bugün kurulduğunu ifade etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, bölgeyi kurup işletmek üzere Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici Anonim Şirketi (OSBAŞ), 30 yıl boyunca yetkili kılındı.

"Samsun, 600 milyon kişi için de ithalat ve ihracat kapısı"

Ticaret Bakanı Muş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Samsun'un, Doğu Avrupa, Karadeniz ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon kişi için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyeli taşıdığını bildirdi.

"Samsun'un Türkiye ihracatındaki payının artması hedefleniyor"

Üretim kabiliyeti, lojistik kabiliyetleri hem tarım hem de sanayi alanındaki rekabetçiliğiyle Samsun'un Türkiye ihracatındaki payını kısa zamanda yüzde 1 seviyesine, orta vadede de yüzde 2'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Muş, Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin hem Samsun'un hem de tüm bölgenin ihracat üssü olacağını kaydetti.

"Dolgu ile bölgeye yeni arazi kazandırılacak"

Yapılacak dolgu çalışmalarıyla bölgeye yeni arazi kazandırılacağı ve arazi büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareye yükseltileceği bilgisini veren Muş, şöyle konuştu:

Böylece bölge, ülkemizin 5'inci büyük serbest bölgesi olacak ve ülkemiz ekonomisine uzun vadede yıllık 3 milyar doların üzerinde ilave ihracat katkısında bulunacak.

"Samsun Serbest Bölgesi yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Muş, Samsun Limanı'nın hemen yanında 73 bin 150 metrekarelik alan üzerine kurulu Samsun Serbest Bölgesi'nin faaliyetlerine 1996 yılında başladığını anımsatarak, bölgedeki çalışma durumunu gözler önüne serdi: