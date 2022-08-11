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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek

    Ticaret Bakanlığı bir duyuru paylaşarak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, yarın temaslar kurmak üzere Pakistan'a ziyaret gerçekleştireceğini ilan etti.
    • 11.08.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:13
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a düzenlenecek ticari konulardaki toplantılara katılmak ve ikili temas kurmak üzere gideceği açıklandı.

    Ticaret Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulmasına karar verilen "Ortak Görev Gücü"nün ilk toplantısına başkanlık edecek.

    Mal Ticaret Anlaşması imzalanacak

    Bakan Muş, ayrıca iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan a gidecek #1

    İkili görüşmeler gerçekleştirilecek

    AA'nın haberine göre, Bakan Muş, ziyareti esnasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilecek ve Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Muş, İslamabad'da düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na da katılacak.


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