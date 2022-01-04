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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan inşaat sektörüne yönelik açıklama

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı" dedi.
    • AA
    • 04.01.2022 - 11:55
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan inşaat sektörüne yönelik açıklama

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi” dedi.

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