Ticaret Bakanı Muş, Irak Ticaret Bakanı Obaid ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Muş, Irak Ticaret Bakanı Obaid ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak’ın başkenti Bağdat’ta mevkidaşı Alaa Ahmed Hassan Obaid ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta mevkidaşı Alaa Ahmed Hassan Obaid ile görüştü.

"TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ ELE ALDIK"

Bakan Muş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ile bir araya geldik. Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE-IRAK İŞ DÜNYASI BİR ARADA

Bakan Muş, mesajında Irak'taki temaslarla ilgili olarak "Bağdat'ta Türkiye-Irak iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdik." diyerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konularla ilgili istişarelerde bulundu. Muş, ayrıca meselelerin çözümüne ilişkin yol haritası belirlediklerini aktardı.