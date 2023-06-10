Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan'la sınır sorunlarını görüştü

AA

Son günlerde, kara yolu taşımacılarının Türkiye-Bulgaristan sınırından geçmeleri aşamasında vize sorunu yaşanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile görüştü.

Bakan Bolat, görüşmenin sonunda, gurbetçi vatandaşların ve nakliyecilerin sınırdan sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik mutabakata varıldığını bildirdi.

Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık. Dışişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içinde, gurbetçilerimizin Kurban Bayramı tatili esnasında ve diğer yıllık izin günlerinde ülkemize girişinde ve çıkışında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz.