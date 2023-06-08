Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki uyuşturucu operasyonunda emeği geçenleri kutladı.

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Gümrük Muhafaza ekipleri, yasaklı maddelerin geçişine izin vermiyor.

En son olarak da Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yayınladığı mesajla, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

"Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

Bakan Bolat'ın mesajı şöyle: