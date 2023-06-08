Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti

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Gümrük Muhafaza ekipleri, yasaklı maddelerin geçişine izin vermiyor.
En son olarak da Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yayınladığı mesajla, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.
"Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"
Bakan Bolat'ın mesajı şöyle:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.