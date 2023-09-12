Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatçının yanında olmaya devam ediyoruz Merkez Bankası'nın bugün ihracatçılara yönelik açıkladığı reeskont kredisinin limitinin artırılması ile ilgili görüşlerini paylaşan Ticaret Bakanı Bolat, alınan kararlarla ihracat artışının hedeflendiğini aktardı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltti.

İhracatçıları memnun eden bu destekle ilgili bir değerlendirme de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

Bakan Bolat, TCMB'nin, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesini değerlendirerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İhracatın ve ihracatçıların her zaman yanındayız"

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikası çerçevesinde ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğuna işaret etti.

Destek için teşekkür mesajı

Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.

Sık Sorulan Sorular Reeskont Kredisi nedir? Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, TCMB ile işbirliği içerisinde, Eximbank’a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/döviz kredisi programıdır. Faiz tutarı, kullandırım bedelinden iskonto edilir; kalan tutar TL olarak firma hesabına aktarılır. Kredi geri ödemesi; vade gününde, tek seferde, kullandırım para birimi üzerinden yapılır.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)