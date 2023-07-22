Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası temsilcileri ile buluşuyor Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, ilgili bakanlıklar tarafından mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Bolat da sektör temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişi yapıyor.

AA

Sanayi, iktisadi, perakende ve turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu görüşmelere ait bilgileri Twitter adresinden paylaştı.

Bakan Bolat, yaptığı paylaşımda, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile bir araya gelerek, katma değerli üretim ve dış ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile Gümrük Birliği güncellenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştuklarını da belirten Bolat, bu görüşmele ait şu değerlendirmede bulundu:

"İstihdama destek veren sektör temsilcileri ile talep ve sorunları görüştük"

Sağladığı istihdam ve oluşturduğu ticaret hacmi ile ülkemiz ekonomisine önemli katkı sunan yiyecek ve içecek sektörü ile turizmcileri temsil eden dernek temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledik. Çözüm önerileri geliştirmeye yönelik atılacak adımları ele aldık.

"Organize perakende alanındaki sürdürülebilir gelişimi değerlendirdik"

Bolat, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatarak, şu bilgileri kaydetti:

Ticaretimizin önemli unsurlarından olan alışveriş merkezleri ve perakende sektörü aktörleriyle fikir alışverişlerinde bulunduk. Sektörün kapsadığı ve her geçen yıl yüksek bir hızla büyümeye devam eden organize perakende alanındaki sürdürülebilir gelişime yönelik değerlendirmelerde bulunduk.

"AB ülkeleriyle ticari hacmi arttıracak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu"

Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldikleri toplantıya ilişkin ise şu bilgiyi aktarıd:

Avrupa Birliği ülkeleriyle mevcut ticari hacmimizi arttırmak adına hayata geçirebileceğimiz projeler üzerine istişarelerde bulunduk. İhracatımıza kurum hafızası sayesinde katkı sağlayan kıymetli vakıflarımız ile dirsek temasımız sürecek.

"Merter firmalarının uluslararası rekabet güçlerini artırmaya devam edeceğiz"

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) ile istişarelerde bulunduklarını da bildiren Bolat'ın görüşmeye dair açıklaması şöyle: