Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı artırmak için çalışıyoruz Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na ekonomiye döviz kazandırmak için çalışma yapıldığını aktardı.

AA

Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı ve küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu payda emeği olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle (TİM) bir araya geldi.

"Tüm sektörlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri kaydetti: