Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı artırmak için çalışıyoruz

AA
Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı ve küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu payda emeği olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle (TİM) bir araya geldi.
"Tüm sektörlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz"
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri kaydetti:
Ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı artırmak ve ülkemize ilave döviz kazandırmak amacıyla atabileceğimiz adımları ihracatçılarımızla beraber sektör sektör ele aldık. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine yönelik tüm sektörlerimizi desteklemek için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.