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- Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu büyümeye ivme kazandıracak
Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu büyümeye ivme kazandıracak
Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 12:01
- Güncelleme : 26.03.2021 - 12:08
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda platform hakkında bilgiler verdi.
Pekcan şu ifadeleri kullandı:
"Kolay İhracat Platformu ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak."
"Bugünden itibaren, Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz."
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