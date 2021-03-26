Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu büyümeye ivme kazandıracak

Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda platform hakkında bilgiler verdi.

Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Kolay İhracat Platformu ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak."

"Bugünden itibaren, Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz."

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