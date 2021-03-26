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    Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu büyümeye ivme kazandıracak

    Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 12:08
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    Ticaret Bakanı Pekcan: Kolay İhracat Platformu büyümeye ivme kazandıracak

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda platform hakkında bilgiler verdi.

    Pekcan şu ifadeleri kullandı:

    "Kolay İhracat Platformu ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak."

    "Bugünden itibaren, Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz."

    Ayrıntılar geliyor...

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