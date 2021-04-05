Ticaret Bakanı Pekcan'dan D-8 ülkelerine işbirliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, D-8 İş Forumu'na çevrim içi katılarak D-8 ülkelerinin, dijital ekonomi, dijitalleşme ve e-ticaret gibi kilit alanlarda da iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10'uncu D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrim içi düzenlenen D-8 İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Türkiye'nin, ortak ekonomik, tarihi, sosyal ve kültürel özellikleriyle kardeş olan bu ülkelerle birlikte geliştirilecek ekonomik sinerjinin farkında olduğunu bildiren Pekcan, D-8 ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda yer alınmasının bu ekonomik sinerjinin yaratılmasına verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

"HEDEFE YÖNELİK ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ"

Pekcan, D-8'in kuruluşundan beri iş birliği yapılmasının ve aynı zamanda İstanbul Deklarasyonu hedeflerine yönelik çalışmanın destekçisi olduklarına işaret ederek, "Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri karşısında ülkelerin uyum içinde hareket etmesi ve kaynaklarını bir havuzda toplaması her zamankinden daha hayati. Aşıların uygun maliyetli şekilde istisnasız olarak her ülkeye dağıtımının sağlanmasına yönelik girişimleri destekliyoruz." diye konuştu.

"D-8 ÜLKELERİNİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

Uluslararası ticaretin yapıcı şekilde sürdürülmesi gerektiğine inandığını aktaran Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle ülkelerimizin, toplumlarımızın ve gelecek nesillerin refahını artırmaya yönelik her ekonomik fırsatı değerlendirmeliyiz. D-8 ülkelerinin potansiyeline inanıyoruz. Hepsi kendi bölgelerinde önemli ekonomik ve politik aktörler. D-8 ülkeleri, yaklaşık 4 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Bu ülkeler, enerji dışında İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin ihracatının neredeyse yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Bu, büyük bir ekonomik milyar dolar ve sadece yüzde 6,5'i D-8 içi ticaretten kaynaklanıyor. Dolayısıyla ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle D-8 içinde 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 6'ıncı D-8 Zirvesi'nde 500 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti."





"ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAYA HAZIRIZ"

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir araç olabileceğine işaret ederek, dijital ekonomi, dijitalleşme ve e-ticaret gibi kilit alanlarda da iş birliği yapılması gerektiğini söyleyen Pekcan, "Türkiye olarak bu tür yenilikçi alanlarda D-8 ile ortak çalışmalar yapmaya hazırız." dedi.

D-8 ÜLKELERİ

D-8'in kurulmasına yönelik olarak atılan ilk adımı, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" oluşturdu. D-8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyon.