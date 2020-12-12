Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan destekler etkinlikle sürecektir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda yapılan çalışmaları değerlendirerek, planlanan bütçe hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki ticari altyapının geliştirilmesi, ihracatın katma değer ve inovasyon odaklı artırılması, gümrüklerdeki teknoloji ve etkinlik düzeyinin her geçen gün daha da yükseltilmesi, ürün güvenliği ve tüketici hakları altyapısının en iyi şekilde korunup, geliştirilmesi için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlattı.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME VERİMİZ YÜZDE 6,7"

Küresel ekonomi ve ticaretteki bu durum karşısında, Türkiye ekonomisinin önemli bir direnç sergilediğine, yıl genelinde OECD gibi uluslararası kuruluşların, Türkiye’yi, ekonomisi en az daralacak ülkeler arasında gösterdiğine işaret eden Pekcan, "Üçüncü çeyrek büyüme verimiz yüzde 6,7, bu durumu teyit etmiş ve pek çok ülkenin aksine, yılı pozitif bir büyüme ile kapatma ihtimalimiz artmıştır. Küresel kriz karşısında Türkiye’nin gösterdiği direncin en önemli etkeni, ülkemizin üretim ve ihracat altyapısının oldukça sağlam ve dinamik olmasıdır." diye konuştu.

"TÜRKİYE, KÜRESEL EKONOMİNİN EN DİNAMİK AKTÖRLERİNDEN OLMA ÖZELLİĞİNİ SÜRDÜRECEKTİR "

Bu yılki ihracatın, salgın nedeniyle gerçek potansiyelinin altında kaldığını anımsatan Pekcan, bununla birlikte, ihracatın yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8 oranında arttığını bildirdi.

Pekcan “Teknoloji sınıflandırması bakımından ihracatımızdaki en yüksek payı, yüzde 35,7 ile orta-yüksek teknoloji ürünler almaktadır. Yüksek teknoloji ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini sürdürecektir. "

"SANAL TİCARET HEYETLERİ VE SANAL FUARLAR"

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamaya konulan yenilikçi faaliyetler hakkında da bilgi veren Pekcan, ihracatçılarının, salgın koşullarında dahi ürünlerini yurt dışına tanıtmaya ve pazarlamaya devam ettiklerini söyledi.

Pekcan, bugüne kadar 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildiğini, firmalara yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapması sağlandığını, düzenlenen 8 adet sanal fuarda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşıldığını kaydetti.

“İHRACATÇILARA 2.75 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI”

Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatçılarına farklı niteliklerde pek çok destek sağladıklarını anımsatan Pekcan, 2021 yılı bütçesinde, ihracatta devlet desteklerinin oranının yüzde 63 olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Bu yıl içerisinde, bugüne kadar ihracatçılara yaklaşık 2 milyar 750 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Pekcan, “URGE ve HİSER programlarımız haricinde, katma değeri yüksek ihracatımızı teşvik etmek üzere yurt dışı birim-marka desteklerimiz, TURQUALITY programımız, tasarım ve tasarım ofisleri desteklerimiz ve Küresel Tedarik Zinciri programımız ihracatçımıza sunduğumuz desteklerin sadece bazılarıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK EXİMBANK 3 YENİ FİNANSAL ÜRÜNÜ DEVREYE SOKTU"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank’ın, her zaman olduğu gibi, ihracatçılara önemli finansman imkanı sunmaya devam ettiğini, yıl içerisinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 41,9 milyar dolar finansman desteği sağladığını, kredi kullanımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 26 milyar 700 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

ESNAF VE SANATKARA VERİLEN DESTEKLER

Bu süreçte hükümetin, iş dünyası, esnaf ve sanatkara yönelik önemli destek mekanizmalarını hayata geçirdiğine işaret eden Pekcan, salgından etkilenen sektörlerde mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 6’şar ay ertelendiğini, pek çok faaliyet alanında KDV'nin yüzde18’den yüzde 8’e, yine bazı alanlarda yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini, iş yeri kiralamalarında stopajın yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldüğünü anımsattı.

Pekcan, istihdamın korunması kaydı ile “İşe Devam Kredi Desteği” paketi sağlandığını, kısa çalışma ödeneği sayesinde maaş desteği verildiğini, esnaf ve sanatkarın kredilerden yararlanabilmesinin önünü açmak için kredi sicillerine “mücbir sebep” kaydı düşülmesine imkan tanındığını anlatarak, “Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan destekler etkinlikle sürecektir.” dedi.

"30 BİN ESNAFIMIZIN 650 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ GECİKMİŞ BORCU YAPILANDIRILDI"

Esnaf ve sanatkarın, yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredilerle desteklenmeye devam edildiğini vurgulayan Pekcan, 2020 yıl içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkara toplam 40 milyar 300 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldığını, faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesinin 66 milyar 800 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

81 İLDE İHRACAT ATAĞI

81 İlde İhracata İlk Adım Programı'nı başlattıklarına işaret eden Pekcan, tüm Türkiye’ye yönelik bir analiz gerçekleştirerek, potansiyeline rağmen henüz ihracat yapmamış firmaları belirlediklerini, bunları sürdürülebilir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine firma özelinde mentörlük sağlayacaklarını belirtti. Pekcan, 76 ilde 15 bin 770 firma tespit ettiklerini, gelecek süreçte 81 ilin tamamında bu programı hayata geçireceklerini kaydetti.

"ÇOK TARAFLILIK ÜZERİNE İNŞA EDİLEN KÜRESEL TİCARET SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ"

Ticaret diplomasisi faaliyetlerine de değinen Pekcan, Türkiye'nin prensip olarak, küresel ölçekte adil ve serbest rekabetten yana olduğunu, çok taraflılık üzerine inşa edilen küresel ticaret sistemini desteklediğini dile getirdi.

Pekcan, Türkiye'nin bugün, yürürlükteki önlem sayısı bakımından Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında 3. sırada olduğuna işaret etti.

"HABUR VE İPSALA GÜMRÜK KAPILARININ MODERNİZASYONU 2021'DE TAMAMLANACAK"

Pekcan, Habur ve İpsala Gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarını 2021'de tamamlayacaklarını, Gürbulak, Türkgözü ve Pazarkule gümrük kapılarının yenilenmesine ilişkin çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

AÇILAN KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

Türkiye’de kurulan şirket sayısının ilk 11 ay itibarıyla yüzde 22,2 artarken, kapanan şirket sayısının yüzde 10,6 yükseldiğini belirten Pekcan, "Esnaf ve sanatkar iş yeri sayılarında 2019 yılında 238 bin 416 tescil ve 114 bin 977 terkin varken, 2020 ilk 11 ayda 336 bin 529 tescil ve 86 bin 499 terkin yapılmıştır." diye konuştu.