Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Hedeflerimizden birisi ihracatı tabana yaymak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatı tabana yaymanın en temel amaçlarından olduğunu belirterek, daha fazla kadın girişimciyi ihracat ailesine dahil etmeyi hedeflediklerini iletti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile "E-ticaret Fırsatları ve Pazarları" temasıyla düzenlediği "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programında konuşarak, dijital dönüşüm çalışmalarını aktardı ve kadınların ihracata katılımını değerlendirdi.

Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda Bakanlık olarak dijitalleşmeyi öncelikli konular arasında değerlendirdiklerini dile getirerek bu çerçevede hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

"E-TİCARETİN GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Pekcan, e-ticaretin hem küresel ekonomi hem de Türkiye için gelişmekte olan bir sektör olduğuna işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizdeki ticari altyapının geliştirilmesi noktasında e-ticaretin gelişimine büyük önem atfediyoruz." diye konuştu.

“E-TİCARET HACMİ YÜZDE 64 ARTTI”

Pekcan, 2019 yılı e-ticaret hacminin 136 milyar lira olduğunu, bu rakamın 2020 yılının ilk 6 ayında ise 91 milyar 700 bin lira olarak gerçekleştiğini belirterek, salgın ve karantina koşullarının da etkisiyle ilk yarıda e-ticaret hacminde yüzde 64'lük artış yaşandığını bildirdi.

Türkiye'deki e-ticaretin dağılımıyla ilgili verileri de tuttuklarını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"E-ticaretle ilgili idari kayıtlardan derlenen tüm bu veriler, sektörle ilgili stratejilerimizi ve projeksiyonlarımızı yaparken çok faydalı olmakta. TOBB ile iş birliği halinde yürüttüğümüz çalışma neticesinde Elektronik Ticarette Güven Damgası oluşturmuş bulunuyoruz."

"E-TİCARET BİLGİ PLATFORMU'NU KULLANANLARIN SAYISI 300 BİNE ULAŞTI"

Pekcan, e-ticaretin tüm altyapısını E-ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinde oluşturduklarını belirterek, ETBİS üzerinde e-ticaret Bilgi Platformu uygulamasını açtıklarını söyledi. Pekcan, "Mart ayında faaliyete aldığımız E-Ticaret Bilgi Platformumuzu kullanan kişi sayısı 300 bine ulaşmış bulunmakta." dedi.

Pekcan, Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamındaki Cumhurbaşkanı Kararnamesi çerçevesinde hem sanal ticaret heyetlerini hem sanal fuarları desteklemenin yanı sıra e-ticaret sitelerine üyeliği de destek kapsamına aldıklarını belirtti.

HEDEF, ULUSLARARASI TİCARETTE KADIN GİRİŞİMCİLERİN ARTMASINI SAĞLAMAK

Kadın girişimciliğine değinen Bakan Pekcan, kadın girişimcilerin uluslararası ticarette hem nitelik hem nicelik olarak artmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Pekcan, 2019'da UPS ile Export Akademi Programı'nı başlattıklarını, nisan ayından itibaren bu programları online platformlara taşıdıklarını ifade ederek, "Online 5 program gerçekleştirdik ve bu 5 programda da 2 bin 500 girişimciye ulaştık ve kendilerine e-ihracat alanında da eğitimler verdik." dedi.

“EKİM AYINDA, 31 İLDE, KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN GÜVENİLİR BİR ÇEVREDE İŞ YAPABİLMELERİ İÇİN GEREKEN NETWORKLERİ OLUŞTURDUK”

Online/Fiziki Kadın Girişimci Network projeleriyle iller bazında tüm girişimcilere ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Pekcan, "Bu girişimcilerimizi orta ve uzun vadede bir networke dahil etmiş olacağız. Proje kapsamında, ekim ayı itibarıyla 31 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları networkleri oluşturmuş bulunuyoruz." diye konuştu.