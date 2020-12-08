Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Otomotiv sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı" açılışında otomotiv sektörü ile ilgili bilgi vererek, desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla düzenlenen Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal otomotiv fuarı olan "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nın açılış programına katıldı.

Pekcan, sanal heyetler ve sanal fuarların, koronavirüs salgını karşısında ihracatçıya destek olmak üzere hızla devreye aldıkları bir uygulama olduğuna dikkati çekerek, bu etkinliklerin farklı sektörlerden büyük bir ilgi ile karşılandığını, bundan önce 7 farklı sanal fuarda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşıldığını bildirdi.

“SANAL TİCARET HEYETLERİ VE SANAL FUARLAR, YENİ NORMALİN BİR PARÇASI”

Bugüne kadar, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildiğini ve firmaların yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapmasının sağlandığını aktaran Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların, adeta yeni normalin bir parçası olduğunu, ihracatçıların pazara giriş olanaklarının ve yurt dışı tanıtım imkanlarının salgın sürecinde de devam etmesi için önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.

"SEKTÖRÜMÜZÜ EN DOĞRU VE STRATEJİK BİÇİMDE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Pekcan, ihracatçılara sağladıkları farklı nitelikteki desteklerle ilgili şunları kaydetti:

"Tasarım Desteği kapsamında bugüne kadar 32 firmamızın projesini Bakanlığımızca desteklenen projeler arasına aldık. Bu çerçevede, 3 yıl boyunca firmalarımızın istihdam, alet-teçhizat ve yazılım giderlerini destekliyoruz. Küresel Tedarik Zinciri Desteği'mizle özellikle otomotiv, savunma ve havacılık ile makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeyi amaçlıyoruz. Küresel ölçekte ürün imalatçısı şirketlerin tedarik havuzlarında yer almalarını hızlandırmaya yönelik olarak, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makine-ekipman, donanım ve yazılım ile kalite ve sertifika belgelerini proje bazında desteklemeye devam edeceğiz.

ONAYLANAN 84 PROJEDEN 40'I OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE

Bugüne kadar, KTZ desteği kapsamında onaylanan 84 projeden 40'ı otomotiv sektöründe yer almaktadır."

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı kapsamında ise 2010'dan bugüne kadar otomotiv sektörüne yönelik olarak 399 firmanın yer aldığı 21 projenin onaylandığına dikkati çeken Pekcan, "Projelerden 12’si tamamlanmış olup 9 proje aktif olarak devam etmektedir. Otomotiv sektörümüz, ihracatımızın öncü sektörlerinden olmaya devam edecek olup, biz de sektörümüzü en doğru ve en stratejik biçimde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edeceğinin altını çizen Pekcan, "Bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır." dedi.

“YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Pekcan, yerli otomobil üretim sürecine ilave olarak tüm firmalardan yeni nesil teknolojilerle ilgili güzel haberler almaya devam edeceklerine inandıklarını bildirdi.

"ARZU ETTİĞİMİZ İHRACAT SEVİYELERİNE EN KISA SÜREDE ULAŞACAĞIZ"

Salgın ile mücadelenin sağlık alanında olduğu kadar, ekonomi ve dış ticaret alanında da sürdüğüne işaret eden Pekcan, Bakanlık olarak devreye aldıkları uygulamaları anlattı.

Pekcan, salgının başında uyguladıkları "temassız ticaretten" e-ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalara, ağustosta devreye aldıkları Kolay İhracat Platformu'ndan ihracatta devlet destekleri ve Eximbank desteklerine kadar birçok çalışma ve destek ile ihracatçının yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüm bu desteklerin katkısı ve iş insanlarının özverili çalışmaları sayesinde, salgın karşısında üretim ve ihracat ile büyük bir direnç gösterdiklerini belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Başta AB olmak üzere, önemli pazarlarımızda ciddi daralma ve talep düşüşü hepimizin malumlarıdır. AB sonbahar tahminlerinde, 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. Bu olumsuzluğa rağmen ülkemiz ihracatı ekim ve kasım aylarında yüzde 2,3 artış göstermiştir. Keza, ihracatımız yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8 oranında arttı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir."