Petrol
93.28
-0.62%
Euro
19.3162
0.23%
Dolar
18.607
0.03%
Altın
1.061
-0.21%
Borsa
4657
0.00%
Bitcoin
320.205
0.49%
BTXN Coin
7.02
-1.40%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

    Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel arayışında.
    • 16.11.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

    Ticaret Bakanlığı'nın; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere toplam 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam etme kararını içeren ilan Resmi Gazete'de yer aldı.

    Personelin çalışacağı alanlar

    Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

    KPSS'den 70 ve üzeri puan almak şartı var

    Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

    İşe yerleştirme kriterleri

    Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

    personel

    Başvurular 21-30 Kasım'da

    Pozisyonlara başvurular 21-30 Kasım döneminde yapılacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

    Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

    Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri bakanlığın sitesinden takip edilecek

    Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) "duyurular" bölümünde ilan edilecek.

    Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Taksim saldırısının planlayıcısı Ammar Jarkas yakalandı
    3. Sayfa

    Taksim saldırısının planlayıcısı Ammar Jarkas yakalandı

    Fikirci Bey yazdı: BİZ HER ŞEYİ BİLİRİZ
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: BİZ HER ŞEYİ BİLİRİZ

    Görüş Bildir