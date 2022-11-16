Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel arayışında.

Ticaret Bakanlığı'nın; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere toplam 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam etme kararını içeren ilan Resmi Gazete'de yer aldı.

Personelin çalışacağı alanlar

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS'den 70 ve üzeri puan almak şartı var

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

İşe yerleştirme kriterleri

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

Başvurular 21-30 Kasım'da

Pozisyonlara başvurular 21-30 Kasım döneminde yapılacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri bakanlığın sitesinden takip edilecek

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) "duyurular" bölümünde ilan edilecek.

Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.