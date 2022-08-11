Ticaret Bakanlığı 2021'de 209 bin parti ürün denetlendi

Geçen yıl gıda, temizlik ürünleri ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları fahiş artışlar yaşadığı ve stokçuluğun arttığı bir ortam hakimdi. Ticaret Bakanlığı da bu ortamda denetimlerini artırdı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kuruluş tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 208 bin 948 parti ürün denetlenirken bunlardan 11 bin 813'ü uygunsuz, 642'si güvensiz bulundu.

Toplamda 217,3 milyon lira ceza kesildi

AA'nın haberine göre, geçen yıl yürütülen denetimler neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere uygulanan idari para cezası 217 milyon 367 bin 979 lira olarak kayıtlara geçti.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri 20 yıldır sürüyor

Bakanlık, 2002'den bu yana koordine ettiği piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde 20 yılı geride bıraktı.

Amaçlardan birisi piyasada adil rekabet ortamı sağlamak

Denetimlerle güvensiz ve uygunsuz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının engellenmesi ve bunların yol açtığı haksız rekabetin önlenerek, piyasada adil rekabet ortamının tesis edilmesi amaçlanıyor.

Denetlenen ürün sayısı arttı

Bu kapsamda 2021'de denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 187 bin 127'den 208 bin 948'e yükseldi.

Denetlenen ürünlerin 11 bin 813'ü uygunsuz, 642'si güvensiz bulundu. Uygunsuz bulunan partilerin oranı yüzde 5,7, güvensiz bulunanların oranı da yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

En fazla gıda maddeleri denetlendi

Geçen yıl en çok denetlenen ürün gruplarına bakıldığında, gıda maddeleri ile gıdayla temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, biyosidal ürünler, yem, enerji verimliliği, asansör, elektrikli ekipmanlar, hazır beton ve hazır beton dışındaki yapı malzemeleri denetimlerinin öne çıktığı görüldü.

İthal ürünler de denetimden geçti

Yetkili kuruluşlar tarafından iç piyasada denetlenen 208 bin 948 parti ürünün 30 bin 355'inin ithal ürünler olduğu belirlendi. İthal ürünler, toplam denetlenen ürünlerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Denetlenen ithal ürünlerin 29 bin 488 partisi uygun, 813'ü uygunsuz, 54'ü ise güvensiz bulundu.

Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 7'si ithal ürünlerden oluştu

Uygunsuzluk tespit edilen tüm ürünler içinde ithal ürünlerin oranı yüzde 7 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2020 yılında yüzde 23'ü bulmuştu.

2021'de denetlenen ithal ürünlerde uygunsuz ürün sayısının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu, kozmetikler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, makineler, gıda ürünleri ve elektrikli ekipmanlar olarak sıralandı.