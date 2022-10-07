Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacağını duyurdu

Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurarak, işe başvuru aşamalarını da ilan etti.

Ticaret Bakanlığı'ndaki Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, ziraat, inşaat, makine, kimya, gıda mühendislikleri ile istatistik, iktisat, uluslararası ilişkiler, işletme, kamu yönetimi, hukuk ve maliyenin de bulunduğu öğrenim dallarından mezun 419 ticaret uzman yardımcısı alınacak.

Yazılı ve sözlü sınav yapılacak

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular dijital ortamda

AA'nın haberine göre, başvurular dijital ortamda 7-16 Kasım döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan sınav şartları şöyle: