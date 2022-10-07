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    Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacağını duyurdu

    Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurarak, işe başvuru aşamalarını da ilan etti.
    • 07.10.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:33
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    Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacağını duyurdu

    Ticaret Bakanlığı'ndaki Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, ziraat, inşaat, makine, kimya, gıda mühendislikleri ile istatistik, iktisat, uluslararası ilişkiler, işletme, kamu yönetimi, hukuk ve maliyenin de bulunduğu öğrenim dallarından mezun 419 ticaret uzman yardımcısı alınacak.

    Yazılı ve sözlü sınav yapılacak

    Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

    Başvurular dijital ortamda

    AA'nın haberine göre, başvurular dijital ortamda 7-16 Kasım döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

    Memur

    Resmi Gazete'de yayınlanan sınav şartları şöyle:

    • Postayla veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
    • Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.
    • Yazılı sınav 11 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.
    • Sınavın yeri ve saati adayların giriş belgelerinde belirtilecek.
    • Sözlü sınav da Ankara'da gerçekleştirilecek.
    • Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden ilan edilecek. (www.ticaret.gov.tr)

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