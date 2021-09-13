Ticaret Bakanlığı bugün 10 toptancı halinde denetleme yapacak

Ticaret Bakanlığı bugün 10 toptancı halinde denetleme yapacak

Fahiş gıda fiyatları dahil halk sağlığını da içeren konularda denetim birimleri bugün 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetimde olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, büyükşehirlerdeki 10 toptancı halinde bugün denetlemelerde bulunacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

BUGÜNKÜ DENETİMDE 9 BÜYÜKŞEHİR MERCEKTE

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince bugün 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.

DENETİMLER SÜREKLİ YAPILACAK

Denetimler sadece bugünle sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli devam edecek.

DENETİM YAPILACAK TOPTANCI HALLERİ

Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.