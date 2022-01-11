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    Ticaret Bakanlığı 'deterjan' düzenlemesi yaptı

    Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • AA
    • 11.01.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 11:27
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    Ticaret Bakanlığı 'deterjan' düzenlemesi yaptı

    Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, piyasaya arz edilen deterjanların ve bunlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca yönetmelik, serbest dolaşımlarını temin etmek üzere gerekli usul ve esasları düzenliyor.

    DETERJANIN İÇERİK BİLGİSİ PAYLAŞILACAK

    Buna göre, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yönetmelik kapsamındaki madde veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edildiği zaman Bakanlığa vermek üzere belirtilen bilgi ve dokümanları bulunduracak.

    DENETİM MEVZUATA GÖRE YAPILACAK

    Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından, bu yönetmelik hükümleriyle birlikte 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

    Ticaret Bakanlığı deterjan düzenlemesi yaptı #1

    HÜKÜMLERE UYMAYANLARA YAPTIRIM GELİYOR

    Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde, 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.


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