Ticaret Bakanlığı, dış ticaret sermaye şirketi sayısını artırdı Ticaret Bankası'nın 4 şirkete daha "ticaret sermaye şirketi" statüsü vermesi ile birlikte bu unvanı alan şirket sayısı 83'e yükseldi.

AA

Ticaret Bakanlığı, verdiği unvanlarla o kapsama giren şirketlere farklı yaptırım ve ayrıcalıklar uyguluyor ve ayrıca o kurumların büyüklüğünü sınıflandırıyor.

Bakanlık böyle 4 şirketin daha statüsünü değiştirdi.

Bakanlığın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 79 şirkete 4 şirket daha eklendi.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 83'e çıktı.

Dış ticaret sermaye şirketi statüsü alan şirketler

Bu şirketler, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Defacto Perakende Ticaret AŞ, Klc Gıda Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Karar kapsamında, daha önce dış ticaret sermaye şirketi statüsü kazanan iki şirketin ise bilgileri de güncellendi.