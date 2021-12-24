Ticaret Bakanlığı döviz kurundaki düşüşün ardından fahiş fiyat denetimini başlattı

Döviz kurları yükselirken günlük ve bazen de saatlik artan etiketlerde, kurlar düşerken düşüş oluyor mu ya da fahiş fiyat uygulaması var mı amacıyla denetim yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı denetim ekibi, Ankara’da bir markette döviz fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin denetim yaptı.

"ÜLKE ÇAPINDA DENETİMLER YAPILIYOR"

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, yapılan denetimle ilgili olarak “Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyatlarda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler yapılmaktadır.” dedi.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞÜN ETİKETLERE YANSIYIP YANSIMADIĞI DENETLENDİ

Denetim kapsamında döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, tedarikçi firmadan alınan bir malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ve fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum olup olmadığı kontrol edildi.

TEMEL GIDA, TEMİZLİK ÜRÜNLERİ, SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DENETLENDİ

Denetim ekibi, başta temel gıda, temizlik ürünleri ve sebze-meyve olmak üzere birçok üründen numune alarak, alışveriş sepetine koydu. Sepetteki ürünler ilk önce kasaya getirilerek, raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatı arasındaki fark kontrol edildi.

FİYAT FARKININ KONTROLÜ İÇİN KURUL DEVREDE

Ardından tedarik firmasından alınan fiyat ile rafa yansıtılan fiyat arasındaki farkın kontrol edilmesi için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

ŞİKAYET VE BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, şunları söyledi:

“Özellikle son zamanlarda döviz kuru düşüşüne rağmen fiyatların düşmediğine yönelik bakanlığımıza gelen şikayet ve başvurular üzerine fahiş fiyat denetimleri yapılmaktadır. Bugün de bu kapsamda bu işletmede bir denetim yaptık. Denetim kapsamında temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz. Bugün de bu kapsamda bu işletmede fahiş fiyat artırımı olup olmadığı ve fiyat etiketi mevzuatına herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığının denetimini yaptık. Fahiş fiyat artışı denetimlerinde tespit ettiğimiz ürünleri ya da fahiş fiyat olduğunu değerlendirdiğimiz ürünlerin tedarikçi firmanın ya da üretici firmanın satış faturalarını alarak bakanlığımız bünyesinde kurulu bulunan Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettiriyoruz.





İNCELEME SONRASI FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VARSA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kurul, yaptığımız tespit, incelemeler ve onlara sunduğumuz belgeler neticesinde inceleme yaparak, herhangi bir fahiş fiyat artışı varsa cezai işlem uygulamaktadır.”





“YILBAŞINDAN SONRA ÜRÜN BAŞINA EN DÜŞÜK İDARİ PARA CEZASI 14 BİN 860, EN YÜKSEK İSE 143 BİN 860 LİRA OLACAK”

Genel Müdür Yardımcısı Benli, bu yıl için uygulanan idari cezanın en düşük 10 bin 900, en yüksek ise 109 bin lira olarak uygulandığını hatırlatarak, “Ancak yeni yıla girdiğimizde 2022 yılında bu ceza oranları yeniden değerleme oranında değişeceği için 2022 yılında bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla da 143 bin 860 lira ceza uygulanacaktır.” dedi.