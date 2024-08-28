Ticaret Bakanlığı: Fırsatçı işletmecilere 210 milyon TL para cezası Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında, toplamda 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon TL idari para cezası uyguladığını bildirdi.

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Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla 19 Aralık 2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni bir uygulamaya gitti.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasını zorunlu hale getirildi.

81 İLDE DENETİM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı, bu konuda yapılan denetimlere ait verileri şu ifadelerle aktardı:

Yapılan değişikler doğrultusunda 81 ilimizde Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Yapılan denetimlerimizde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı dikkat edilmektedir.

"SERVİS ÜCRETLERİ KONTROL EDİLİYOR"

Bunların yanında özellikle tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyor ise bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği hususu da denetim ekiplerimiz tarafından azami dikkatle kontrol edilmektedir.

RESTORAN VE KAFELERDE TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ DENETİMLERİ KAPSAMINDA 73,6 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Bu kapsamda yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerinde Türkiye genelinde, 2024 yılının ilk 8 ayında 70 bin 814 iş yerinde yapılan denetimlerde, 33 bin 731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

YAZ DÖNEMİNDE KESİLEN CEZALAR

Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında yaz dönemini içeren haziran, temmuz, ağustos ayları döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

EN YOĞUN DENETİM İSTANBUL'DA

Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5 bin 819 iş yeri denetlenmiş aykırı bulunan fiillere 13,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

FİYAT ETİKETLERİ DENETİMLERİ KAPSAMINDA 136,9 MİLYON TL CEZA

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 2024 yılı başından itibaren İstanbul ilimizde 27 bin 238 iş yerinde yapılan denetimlerde 48 bin 359 aykırılık tespit edilmiş, toplam 96,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

ANTALYA'DAKİ DENETİMLER

Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya ilimizde 2024 yılı başından itibaren 14 bin 861 iş yerinde yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık tespit edilmiş, toplam 8,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

2024 YILINDA FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA 210,5 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yaptığımız 81 il denetimlerinde toplamda 221 bin 634 işletme denetlenmiş, tespit edilen 119 bin 112 aykırı fiil için 210,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında fiyat etiketleri ile ilgili denetimlere ait bilgi vererek, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

MALİYETİN ÜZERİNDE SATIŞ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR

"Yapılan çalışmalarla, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapılması ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmemesi durumlarına karşı, olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla 81 ilimizde denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir."