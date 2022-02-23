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    Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine ceza verdi

    Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları için birer ay faaliyetten men cezası verdi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 09:41
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    Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine ceza verdi

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre Bakanlık, iki uluslararası gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları için yaptırım uyguladı.

    TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANILDI

    Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ, birer ay faaliyette bulunamayacak.

    Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine ceza verdi #1


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