Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine ceza verdi

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları için birer ay faaliyetten men cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre Bakanlık, iki uluslararası gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları için yaptırım uyguladı.

TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANILDI

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ, birer ay faaliyette bulunamayacak.