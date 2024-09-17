Ticaret Bakanlığı: İkinci el araç alışverişi çok daha güvenli hale gelecek Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışların 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale getirilecek "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi

İkinci el araç alışverişini güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sistem yürürlüğe giriyor.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu hale getiriliyor.

Düzenlemeyle dolandırıcılığın önüne geçilmesi ve sektörde kayıt dışılığının azaltılmasına katkı sağlanması bekleniyor.

27 EYLÜL'DE ZORUNLU OLUYOR

Ticaret Bakanlığı, yaptığı duyuruda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz.



Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek.

"DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIK TARİH OLUYOR"

Ticaret Bakanlığı paylaşımında yaptığı bildirimde eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık olayının yaşandığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

Noterin şu sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. 'Para alışverişinizi tamamladınız mı?' 'Para gönderildi ama hesabıma geçmedi', 'Parayı elden aldınız ama saymaya vaktiniz olmadı." Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Yine sistemde önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para satıcının hesabına geçer artık araç alım satım işlemleriniz güvence altındadır.