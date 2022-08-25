Ticaret Bakanlığı, iş yerlerinde otomobil ve arazi taşıt satışını denetleyecek

Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yaparak iş yerindeki otomobil ve arazi taşıtları satışını tespit ederek, denetimlerini artıracağını ve kural dışı davrananlara ceza uygulanacağını belirtti.

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan yani iş yerlerinde satışa sunulan otomobil ve arazi taşıtları mercek altına alındı.

Yeni karara göre, noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak ve ilan siteleri aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri incelenecek.

Tespit edilirse ceza kesilecek

Ticaret Bakanlığı, bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalar için "15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlık ile paylaşılacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle.

"Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale gelmektedir. 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlığımız ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecektir.





İlan siteleri aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri denetlenecek

Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacaktır.

15 Eylül 2022 tarihinden sonraki pazarlama faaliyetleri saha denetimleriyle tespit edilecek

15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacak."





İkinci el araçta sıkı takip sürüyor

Ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarınınsatışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecekti



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.



Bu kuralın tek istisnasının, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturduğu kaydedildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etmekle yükümlü

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

