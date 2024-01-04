Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin arttığı iddalarını yalanladı Ticaret Bakanlığı, bazı yayın organlarında dile getirilen İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak "İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir." şeklinde açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı, çeşitli basın-yayın organlarında yer alan İsrail ile ticarete ilişkin haberlere dair basın açıklaması yayınladı.

Bakanlık İsrail'i yaptığı ticareti geçtiğimiz yıl ile karşılaştıran bir grafik paylaşarak, dış ticaretin yüzde 45 azaldığını bildirdi.

İsrail'in Kudüs'e saldırılarının başladığı 7 Ekim'den 31 Aralık'a kadar olan dönemde geçen yıl 2 milyar 320 milyon lira ticaret gerçekleştirilirken, bu yıl aynı zaman zarfında ticaretin yüzde 45 azalarak 1 milyar 280 milyon dolara indiğini aktardı.

Dış ticaret azaldı

Verilen bilgilere göre, 2022'nin belirtilen yaklaşık 3 aylık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 1 milyar 606 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise ihracatta yüzde 39 azalışla 980 milyon dolar, ithalatta yüzde 58'lik düşüşle 300 milyon dolarlık ticaret kayıtlara geçti.

"Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor"

Bakanlık açıklamasında yapılan ihracatın İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinli ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticaret olduğunu şöyle dile getirdi:

Bazı yayın organlarında iddia edilen İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor.

Rakamlarla dış ticaret

Bakanlık, dış ticarete ait rakamları tarih aralıkları vererek şöyle aktardı:

(Geçen yıl) 7 Ekim-31 Aralık 2022 tarih aralığında

gerçekleşen genel ticaret toplamı: 2 milyar 320 milyon dolar

(Bu yıl) 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarih aralığında

gerçekleşen genel ticaret toplamı: 1 milyar 280 milyon dolar

7 Ekim-31 Aralık 2023 genel ticaretteki azalış oranı (Yüzde 45 düşüş)

7 Ekim-31 Aralık 2022 tarih aralığında;

İhracat: 1 milyar 606 milyon dolar

İthalat: 714 milyon dolar

7 Ekim-31 Aralık 2023 tarih aralığında;

İhracat: 980 milyon dolar (Yüzde 39 düşüş)

İthalat: 300 milyon dolar (Yüzde 58 düşüş)