Ticaret Bakanlığı ithal ürünlerin denetimlerini artırdı İthal edilen ürünlerin sağlığa uygun ve güvenli ürün olup olmadığı Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Bakanlık, denetimin kapsamını genişletecek bir dizi karar aldı.

AA

Tüketicilerin sağlığı ve çevre bilincinin oluşturulması çalışmaları her alanda devam ediyor.

Ticari akışın olumsuz etkilerden korunması, kurallara uygun üretimin ve ithalatın sağlanması için ithal ürünlerin denetimi artırılıyor.

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi artıracak.

Bakanlık, bir açıklama yaparak, "ithalatta ürün güvenliği denetimleri" kapsamındaki bazı ürünlerin denetim oranı artırıldığını bildirdi.

Denetim kapsama alınan ürün sayısı artırıldı

Böylelikle, bir yandan kapsama alınan ürün yelpazesi genişletiliyor, diğer yandan ürünlerin uygunsuzluk içerebilme, insan sağlığı, can ve mal güvenliğini etkileyebilme ve doğal yaşama zarar verebilme ihtimali göz önüne alınıyor.

İthal ürünlerin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de geçerli aynı teknik düzenlemelere uygun üretildiğine de dikkat ediliyor. Söz konusu ürünler, Türkiye'de aynı teknik düzenlemelere göre testlere tabi tutuluyor.

Denetimlerin bir amacı da yerli üreticiyi korumak

Bakanlık da Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce, "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)" üzerinden koordine edilen ithalattaki ürün güvenliği denetimleriyle, kurallara uyan firmaların haksız rekabete uğramasının önlenmesini ve yerli sanayinin korunması amaçlıyor.

Kırtasiye malzemeleri denetim altında

Bu kapsamda denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde, özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetim sıklaştırılacak.

Kozmetik ve iş makineleri ithal ürünleri denetime alınacak

Kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün grupları ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak, denetimlerine başlanacak.