Ticaret Bakanlığı kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi İhracat yapan firmaların üretimine destek vermek için oluşturulan teşvik mekanizması kasımda da devreye girdi.

AA

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir teşvik mekanizması.

Yurt içinde dünya fiyatlarından temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirilmesine olanak sağlayarak girdi maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 512 firma için izin belgesi düzenlendi.

Resmi Gazete'de yer aldı

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 21 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 17, resen de 4 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)