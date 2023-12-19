Ticaret Bakanlığı marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi gerçekleştirdi İstanbul, Antalya ve İzmir'de bazı zincir market şubelerinde aynı zamanda denetim gerçekleştirilerek, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlar ve etiketler incelendi.

AA

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışının önüne geçmek için ürünlerin rafta bulunan fiyatlarının kasada farklı olup olmadığının tespiti için uygulamalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bu kez de İstanbul, Antalya ve İzmir'de bazı zincir market şubelerinde, etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

Marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik yapılan denetim çalışmaları geniş çaplı olarak gerçekleştirildi.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinde görülen aykırılıkların tespiti yapıldı. Söz konusu aykırılıklar incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'nın denetimine sunulacak.

İndirimli satışlar incelendi

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki denetimlerde raflardan tek tek ürünler alınıp sepete konuldu. Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi.

Antalya'da temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatı incelendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, özellikle sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları denetledi.

Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol yapıldı

Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı karşılaştırıldı

Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgileri denetledi.

"Vatandaşların şikayetleri değerlendiriliyor"

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, yaptığı açıklamada, haftanın 5 günü yaptıkları rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetleri üzerine de marketlerde denetim yaptıklarını söyledi. Yaptıkları haksız fiyat tespitlerini Bakanlığa gönderdiklerini ifade eden Özşahan, şu bulgileri verdi:

Yılbaşı öncesinde denetimleri sıklaştırdık. Reyonları tek tek gezerek etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırıyoruz. HKS üzerinden özellikle sebze ve meyvelerin alış fiyatlarına odaklanıyoruz. Alış ile satış fiyatı arasında fahiş miktarda artış varsa gereğini yapıyoruz. Tüketiciler de telefonlarına indirecekleri HKS uygulaması ile bunu denetleyip bize ihbar edebilir.

İzmir'de kasa arasında fiyat farkı olup olmadığına dikkat edildi

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Konak ilçesindeki bazı marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Bir zincir marketin şubesini denetleyen ekipler, fahiş fiyat, satıştan kaçınma, etiket ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığına yönelik incelemelerde bulundu.

Haksız fiyat artışı ve stokçuluk konuları denetlendi

İl Müdürlüğü yetkilileri, günde ortalama 50 işletmede yapılan çalışmalarda haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularının da denetlendiğini kaydetti.

Uygulanan cezalar

Haksız fiyat tespiti halinde verilen cezanın 33 bin ile 330 bin TL arasında belirlendiğini aktaran yetkililer, fiyat etiketinde aykırılık tespit edilmesi durumunda ise her bir ürün için 1.371 lira ceza uygulandığını bildirdi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)