Ticaret Bakanlığı: Ocak-Ekim döneminde ihracat 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

- Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Ekim 2025 döneminde 224,6 milyar doları aşarak küresel arenadaki gücünü pekiştirdi.
- 46 ildeki ihracat artışı, bu başarının yalnız büyük şehirlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.
- İstanbul, Kocaeli ve İzmir, en yüksek ihracat miktarlarına sahip ilk üç il oldu.
Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.
2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiş, bu sonuç Türkiye’nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiştir.
İLK ON AYDA 46 İLDE İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ
Ticaret Bakanlığı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Ocak-Ekim dönemine ait ihracat verilerini değerlendirdi:
"Küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 10 ayda 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiştir."
İLK 10 AYDA 29 İLİMİZ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI
2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla, 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2025 yılının ilk 10 ayında, 29 ilimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.
2025 YILI EKİM AYINDA FAALİYET İLLERİ BAZINDA İHRACATTA;
İstanbul 4 milyar 859 milyon dolarla birinci sırada,
Kocaeli 3 milyar 19 milyon dolarla ikinci sırada,
İzmir 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada,
Bursa 1 milyar 821 milyon dolarla dördüncü sırada,
Ankara ise 1 milyar 107 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.
2025 YILI EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE FAALİYET İLLERİ BAZINDA İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ İNCELENDİĞİNDE SIRASIYLA;
Kocaeli 191 milyon dolarlık artışla birinci il,
İzmir 173 milyon dolarlık artışla ikinci il,
Çorum 135 milyon dolarlık artışla üçüncü il,
Yalova 119 milyon dolarlık artışla dördüncü il,
Bursa ise 90 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.
"YERELDE SAĞLANAN ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTIŞIYLA DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HEDEFLEMEKTEYİZ"
Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.