Ticaret Bakanlığı: Ocak-Ekim döneminde ihracat 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiş, bu sonuç Türkiye’nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiştir.

İLK ON AYDA 46 İLDE İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

Ticaret Bakanlığı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Ocak-Ekim dönemine ait ihracat verilerini değerlendirdi:

"Küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 10 ayda 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiştir."

İLK 10 AYDA 29 İLİMİZ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla, 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.



2025 yılının ilk 10 ayında, 29 ilimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

2025 YILI EKİM AYINDA FAALİYET İLLERİ BAZINDA İHRACATTA;

İstanbul 4 milyar 859 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli 3 milyar 19 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada,

Bursa 1 milyar 821 milyon dolarla dördüncü sırada,

Ankara ise 1 milyar 107 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2025 YILI EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE FAALİYET İLLERİ BAZINDA İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ İNCELENDİĞİNDE SIRASIYLA;

Kocaeli 191 milyon dolarlık artışla birinci il,

İzmir 173 milyon dolarlık artışla ikinci il,

Çorum 135 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Yalova 119 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Bursa ise 90 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

"YERELDE SAĞLANAN ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTIŞIYLA DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HEDEFLEMEKTEYİZ"