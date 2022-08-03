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    Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyat incelemesi başlattı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün Konya'da takıldığı toplantıda Tahıl koridorunun arz güvenliğine olan katkısını aktararak, otomobildeki fahiş fiyat artışını gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:14
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    Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyat incelemesi başlattı

    Her alanda fahiş fiyatla mücadele içinde olan Ticaret Bakanlığı, rotasını otomobil satış fiyatlarındaki hareketliliğe çevirdi.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı, ardından kentteki bir otelde düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği" programına katıldı.

    Bakan Muş, Konya'daki ekonomik değerlendirmesinde kamuoyunu meşgul eden konulardan birine değinerek, otomotivde vatandaşın aleyhine fiyatlara spekülasyon yapanları incelemeye aldıklarını duyurdu.

    Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyat incelemesi başlattı #1

    "Otomotiv satışlarını inceliyoruz"

    Bakan Muş, otomotiv satışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
    "Otomotivde vatandaşların, özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddia var. Bununla alakalı çalışmamız var. Bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur. Atılacak adımlar yönetmelik var. Hepsini inceliyoruz."


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