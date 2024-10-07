Ticaret Bakanlığı paylaştı: Haksız fiyat artışına geçit yok Haksız fiyat artışına geçit vermeyen ve denetimlerini sürdüren bakanlık, denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda da bakanlık, marketlerdeki denetimlerini de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılındaki ve 2024'ün ilk 9 ayındaki denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

"İDARİ PARA CEZALARI UYGULANMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektöründe muhtemel fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır." denildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilmekte ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin TL ila 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

147 FİRMAYA: 4 MİLYAR 848 MİLYON LİRA İDARİ CEZA UYGULANDI

2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yapılan denetimler sonucunda denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.