Ticaret Bakanlığı: Reklam Kurulu 2023'te 114,1 milyon lira para cezası kesti Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında Reklam Kurulu'nun çeşitli konularda incelediği dosya sayısı ile birlikte toplamda kestiği ceza miktarını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre, Reklam Kurulu tarafından 2023 yılında toplam 2 bin 7 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.762 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 114 milyon 139 bin 768 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre, Reklam Kurulu tarafından yılın son ayında da tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında Kurul gündemine intikal eden 12 adet dosyaya yönelik idari müeyyideler uygulandı.

2023 yılında aldatıcı indirimli satış reklamlarına toplam 4,4 milyon lira ceza verildi

Böylelikle, 2023 yılında Kurul tarafından toplam 134 adet indirimli satış dosyası hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 119 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 4 milyon 41 bin 59 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu'nun aralık ayı toplantısında 21,5 milyon lira idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

12 Aralık 2023 tarihinde yapılan 340 sayılı Reklam Kurulu toplantısında tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenerek pek çok idari müeyyide uygulanmıştır. Reklam Kurulu'nun aralık ayı toplantısında görüşülen 171 adet dosyadan 139'u mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte, toplam 21 milyon 591 bin 808 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Reklamlarda kullanılan ifadelere müeyyide kararı verildi

Reklam Kurulu, bir kozmetik şirketine ait reklamlarında yer alan "En İyi Parfüm -En İyi Fiyat" ifadesinin, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş olmasına karşın üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgelerle ispatlanmadan kullanmasının, söz konusu reklamları yanıltıcı nitelikte kıldığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.

Çevrimiçi rezervasyon sitesinin karanlık tasarım ulgulaması tüketiciyi nitelikte bulundu

Ayrıca bir çevrimiçi rezervasyon sitesinin, konum, sunulan hizmetler ve fiyat karşılaştırmasında emsallerine nazaran çok avantajlı olduğu izlenimi oluşturan, ancak halihazırda rezervasyona kapalı olan bir konaklama tesisi opsiyonuna ilişkin reklam ve tanıtımlara devam etmesi ve anılan opsiyona ilişkin rezervasyon yapılmak istenildiğinde söz konusu opsiyonun artık müsait olmadığı, anılan tesiste başka bir opsiyona göz atılmasının istenildiği uyarılarına yer verilerek, tüketicilerin alternatif diğer rezervasyon sitelerine ilişkin avantajlı rezervasyon tercihlerine ulaşmasını manipüle eden karanlık tasarım uygulamasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.

"Cool Lime", "Lime Özü” gibi isimlere sahip ürün ambalajlarında yer alan yanıltıcı ifade ve görseller mercek altına alındı

Reklam Kurulu tarafından "Cool Lime", "Lime Özü" isimlerle piyasaya sürülen İçeceklere yönelik yapılan incelemeler neticesinde; ürünlerden birinin içeriğinde lime/misket limonu özü bulunmayıp, yüzde 2 oranında limon suyu konsantresi ile nane ve misket limonu aromasının bulunmasına karşın, ürünün “Cool Lime Özü” olarak isimlendirilmesinin ürünün misket limonu meyvesinden elde edilen yoğun meyve özü olan "Lime Özü” olduğu şeklinde tüketiciler nezdinde yanıltıcı bir izlenim oluşturabileceği, diğer taraftan ürün ambalajında yer alan "1 ölçü Lime Özü ekle" ifadesinde geçen "Lime Özü" şeklindeki ibarenin de, ürünün misket limonundan elde edildiği izlenimi oluşturmasına neden olmuştur.

Ambalaj üzerinde yazanla içerik farkına müeyyide