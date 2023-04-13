Ticaret Bakanlığı sınır ticaretini düzenledi
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Sınır ticaretinin düzenlenmesi kararında değişiklik yapıldı.

Hangi ilden hangi ülkeye gerilecek

tarafından, yetkili sınır ili, yetkili sınır kapısı ve ülke tablosu yenilendi.

Resmi Gazete’de yer aldı

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7070), 13 Nisan 2023 Tarihli ve 32162 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yetkili gümrük kapısı tablosu değişti

Daha önce açıklanan karardaki tablo değiştirildi.

Böylelikle ithalat belgesine kayıtlı giriş kapısından söz konusu belge süresi sona erene kadar gümrük işleri gerçekleştirilebilecek.