Ticaret Bakanlığı: Türkiye ihracatta ve lojistikte bölgesel üs olmayı başardı Ticaret Bakanlığı, yayınladığı mesajla Türkiye'nin ihracatta ve lojistikte geldiği aşamayı gözler önüne serdi.

AA

İhracat, büyümü yolunda Türkiye ekonomisinin elindeki önemli bir koz.

Ticaret Bakanlığı, ihracatta ve lojistikte bölgesel üs olunduğunu bildiren bir mesaj paylaştı.

Buna açıklamaya göre bugün itibarıyla tüm iller de ihracata destek veriyor.

Bakanlık açıklamasında, ihraç ürünlerinin dünyanın her noktasına gönderme hedefine ilerlerken ihracattaki ürün çeşitliliğin de her geçen gün arttığı belirtti.

Ticaret Bakanlığı, ihracatta katma değerli ürünlerin payının da artırıldığını belirttiği açıklamasında şu bilgileri paylaştı.

Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte 2022 yılı sonunda 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır. İhraç ürünlerimizi dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken, ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1.232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün sayısı ise 1222 olarak kayıtlara geçmiştir.

İhracat yapmayan il yok

Açıklamada, bugün itibarıyla ihracat yapmayan il bulunmadığı ve 2022 yılında 24 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye'nin bölgesel üs olma hedefi

Ticaret Bakanlığı, yayınladığı mesajınla ihracatta elde edilen çalışmaları ortaya koyarak hedefleri şöyle belirledi:

2022 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, önümüzdeki dönemde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz tüm bu başarıları, pek çok yeni proje ve strateji ile devam ettirmek için Ticaret Bakanlığı olarak, bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye'yi, küresel ihracatın güçlü ülkeleri arasına taşıyacağız.

"Katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payı artacak"

Bakanlık olarak ürün çeşitliliğinin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: