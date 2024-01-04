Ticaret Bakanlığı yıl yıl açıkladı! Gümrüklerde, 11 ayda 57 bin 15 cep telefonu ele geçirildi Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yılın ocak-kasım döneminde, 21 milyar 599 milyon 112 bin 287 lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

DHA

Türkiye'nin sınırlarında haksız kazanç sağlanan, insan sağlığını tehlikeye atan ve terör finansmanı için kullanılan kaçak eşya ile uyuşturucuya karşı alınan tedbirler meyvelerini verdi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde ele geçirdiği kaçak eşyalarla ilgili bilgi verildi.

Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele eden ekipler, uyuşturucu ve elektronik eşya başta olmak üzere, tütün ve alkol, akaryakıt, gibi ürünleri yasa dışı yollarla üretip Türkiye'ye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaçak eşya

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin 154 gümrük kapısında, 11 ayda 21 milyar 599 milyon 112 bin 287 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Elektronik eşya

Gümrük Muhafaza ekipleri, 11 ayda 3 milyar 178 milyon 937 bin 61 değerinde elektronik eşya ele geçirdi.

Cep telefonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince ayrıca 11 ayda, değeri 272 milyon 658 bin 854 lira olan 57 bin 15 cep telefonuna el konuldu.

21,6 milyar lira değerinde kaçak eşya

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ocak ayında 809 milyon 723 bin 79 lira, şubatta 600 milyon 657 bin 450 lira, martta 648 milyon 905 bin 753 lira, nisanda 881 milyon 844 bin 688 lira, mayısta 3 milyar 982 milyon 844 bin 40 lira, haziranda 1 milyar 85 milyon 239 bin 882 lira, temmuzda 1 milyar 232 milyon 692 bin 959 lira, ağustosta 1 milyar 351 milyon 393 bin 87 lira, eylülde 7 milyar 89 milyon 570 bin 554 lira, ekimde 1 milyar 538 milyon 115 bin 230 lira, kasımda 2 milyar 378 milyon 124 bin 6 lira değerinde eşya yakalandı.

Listede ilk sırada uyuşturucu madde var

Ocak-kasım döneminde ele geçirilen 4 milyar 737 milyon 793 bin 977 lira değeriyle uyuşturucu madde listede ilk sırada yer aldı.

Ayrıca 7 milyar 233 milyon 267 bin 298 lira değerinde çeşitli eşyalar ile 2 milyar 901 milyon 475 bin 518 lira değerinde araç ele geçirildi.

Gümrüklerde 11 ayda ekipler, 25 milyon 602 bin 421 lira değerinde akaryakıt, 113 milyon 674 bin 957 lira değerinde gıda, 621 milyon 144 bin 896 lira değerinde tekstil, 849 milyon 411 bin 725 lira değerinde maden, 935 milyon 736 bin 62 değerinde tütün ve alkol, 131 milyon 420 bin 92 lira değerinde tıbbi eşya, 589 milyon 247 bin 975 lira değerinde makine ve aksamı, 17 milyon 579 bin 783 lira değerinde zirai ürün, 5 milyon 505 bin 416 lira değerinde silah ve mühimmat, 240 milyon 214 bin 73 lira değerinde döviz, 16 milyon 752 bin 133 lira değerinde kimyevi madde, 1 milyon 347 bin 433 lira değerinde tarihi eser ele geçirildi.

3,2 milyar lira değerinde elektronik eşya

Gümrüklerde 11 ayda, 3 milyar 178 milyon 937 bin 61 lira değerinde elektronik eşya ele geçirildi. Önceki yıl ele geçirilen elektronik eşya değeri 366 milyon 224 bin 120 lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl yıl en fazla elektronik eşya, 2 milyar 530 milyon 432 bin 815 lira değerle mayıs ayında ele geçirildi.

Yıllara göre yakalanan elektronik eşyaların değeri

Yıllara göre yakalanan elektronik eşyaların değeri şöyle:

2014'te 536 milyon 478 bin 556 lira,

2015'te 255 milyon 752 bin 635 lira,

2016'da 62 milyon 17 bin 76 lira,

2017'de 65 milyon 938 bin 720 lira,

2018'de 134 milyon 316 bin 998 lira,

2019'da 93 milyon 970 bin 200 lira,

2020'de 85 milyon 680 bin 606 lira,

2021'de 313 milyon 1866 lira,

2022'de 366 milyon 224 bin 120 lira.

57 bin 15 kaçak telefon

Ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen elektronik eşyalar arasında cep telefonu en çok yakalama yapılan ürünler arasında yer aldı. Ekipler 902 olayda değeri 272 milyon 658 bin 854 lira olan 57 bin 15 cep telefonu ele geçirdi.

Yıllara göre yakalanan cep telefonu değeri

Yakalanan telefon adedi yıllara göre şöyle şekillendi:

2016'da 63 bin 43,

2017'de 57 bin 439,

2018'de 110 bin 496,

2019'da 16 bin 178,

2020'de 34 bin 41,

2021'de 38 bin 472,

2022'de 25 bin 890.

Yakalananların değeri 8 yılda 13 kat arttı

Yıllara göre ticari eşya ve uyuşturucu yakalamalarına bakıldığında, geçen yıl ele geçirilen kaçak ürünlerin maddi değeri 2022'den yaklaşık 2 kat, 2014'ten 13 kat fazla.

Yıllara göre yakalama toplam değeri

Gümrüklerde yakalanan ticari eşya ve uyuşturucuların maddi değeri şöyle:

2014'te 1 milyar 584 milyon 787 bin 30,

2015'te 2 milyar 687 milyon 799 bin 379,

2016'da 2 milyar 632 milyon 986 bin 885,

2017'de 2 milyar 536 milyon 548 bin 806,

2018'de 3 milyar 34 milyon 480 bin 540,

2019'da 3 milyar 165 milyon 943 bin 101,

2020'de 4 milyar 403 milyon 582 bin 56,

2021'de 7 milyar 749 milyon 944 bin 105,

2022'de 11 milyar 960 milyon 735 bin 534,

2023'te 21 milyar 599 milyon 112 bin 287 lira.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)