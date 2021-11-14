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- Ticaret Bakanlığı'ndan 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Ticaret Bakanlığı'ndan 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Ticaret Bakanlığı, ekim ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 610 firma için izin belgesi düzenleyerek verdi.
- AA
- 14.11.2021 - 15:07
- Güncelleme : 14.11.2021 - 15:32
Ticaret Bakanlığı'nın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayınlanarak açıklandı.
610 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZİN VE 11 YURT İÇİ SATIŞ VE TESLİM BELGESİ DÜZENLENDİ
Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan bilgilerine göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
25 İZİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.