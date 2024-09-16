Ticaret Bakanlığı'ndan ağustosta 567 firmaya dahilde işleme izin belgesi Ticaret Bakanlığı, ağustos ayında verilen dahilde işleme belgelerinin sayısını yayınlayarak son durumu kamuoyu ile paylaştı.

AA

Dahilde işleme izin belgesi, ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve yurt içi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen belge niteliğinde.

Dahilde işleme izni ise ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni ifade ediyor.

Belgeler aylık olarak Resmi Gazete'de yayınlanıyor.

Ticaret Bakanlığı ağustosta 567 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildiğini açıkladı.

LİSTELER RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın, ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

567 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Buna göre, geçen ay 567 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 81 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden de 35 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)