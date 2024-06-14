Ticaret Bakanlığı'ndan denetimler sonucunda stokçuluk ve fahiş fiyata 2,3 milyar lira ceza Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerinin denetleme çalışmaları kapsamında otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişiye kesilen ceza miktarını paylaştı.

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Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerinin denetleme çalışmaları kapsamında, 2 milyar 331 milyon 949 bin 69 TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan verilen bilgilere göre, otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerini engellemek, vatandaşların ticari etiğe uygun olmayan davranışlar sonucu beslenme, barınma, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda mağduriyetlerini bitirmek adına denetimlerin devam ettiği vurgulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, merkez ve taşra teşkilatının koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli bir piyasa tesisi sağlamak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişiye idari yaptırım uygulandı

Ticaret bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yapılarak, idari yaptırımlar uygulandığı belirterek denetimler ve kesilen cezalar hakkında şu bilgileri verdi:

Otomotiv sektörüne

Çalışmalar kapsamında; 2023 yılı ve 2024 yılı 19 Haziran 2024 yılı itibari ile otomotiv sektörüne, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930 bin TL, ilan kısıtlaması dahilinde 89 milyon 769 bin 614 TL, yetki belgesi düzenlemesi ile birlikte 21 milyon 73 bin 515 TL olmak üzere, toplamda 162 milyon 773 bin 129 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bunun yanında otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında ise aynı tarihler arasında 823 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırı bulunan firmalara 285 milyon 505 bin 988 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Emlak sektörüne

İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce, aynı zaman dilimi içerisinde emlak sektörüne yönelik çalışmalar kapsamında ise; 1.932 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırı bulunan 1.447 firmaya toplamda 107 milyon 610 bin 682 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2024 yılı itibari ile düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyum sektöründe ise 310 firma denetlenerek, 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

Fahiş fiyata

Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal refah ve huzurun sağlanması amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğumuz fahiş fiyat çalışmaları kapsamında ise Genel Müdürlüğümüzce, sadece 2024 yılında 22 bin 520 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, toplamda ise 37 bin 600 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı bulunan fiillere 235 milyon 188 bin 973 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yaş sebze meyve, ekmek tarifesine aykırı satışlara

İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından, sektör bazlı denetimlerimiz yanında, yaş sebze meyve, ekmek tarifesine aykırı satışlar, deprem nedeniyle ihtiyaçlar ürünler, hazır beton başta olmak üzere birçok ürün grubunun detaylı takibi yapılmakta olup, ürün ve sektör bazlı olarak toplamda 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemlerde bulunan 3 bin 558 gerçek ve tüzel kişiye 814 milyon 678 bin 772 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

Tüketicilerin hakları doğrultusunda 10 bin 306 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1 milyar 267 milyon 446 bin 715 TL idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin olarak, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konularda denetimler yapılmaktadır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda, 2024 yılı itibariyle 932 gerçek ve tüzel kişiye aykırı filleri dolayısıyla 467 milyon 378 bin 278 TL, 2023 yılı ve 11 Haziran 2024 yılı tarihleri arasında ise toplamda 10 bin 306 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1 milyar 267 milyon 446 bin 715 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tcari reklam ve haksız ticari uygulamalarına

Tüketicilerimiz sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelememesi hususunda tüm mecralarda yayınlanan ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari organ Reklam Kurulu tarafından 9 bin 687 dosya karar bağlanarak 107 milyon 333 bin 510 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjana

Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmekte olup, yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye kadar gerilemiştir. Bu kapsamda, 3 bin 499 firma denetlenmiş, 11 milyon 913 bin 407 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

2023 yılı başından 11 Haziran 2024'e kadar kesilen ceza