Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticaret sermaye şirketi kararı Ticaret Bakanlığı bir şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldığını duyurdu.

AA

Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.

Dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84 oldu

Böylece, yeni alınan kararla birlikte dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.

Dış ticaret şirketleri nedir?

Dış ticaret şirketleri, ihracatın geliştirilmesi, tanıtılması ve pazardaki payının arttırılması için devlet yardımlarından öncelikli olarak faydalanabilen özel statülü şirketler olarak tanımlanıyor.