Ticaret Bakanlığı'ndan eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı'nın, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 604 firma için izin belgesi düzenlediğini bilgisi Resmi Gazete'de yer aldı.

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği ve iptal ettiği işleme satış ile teslim izin belgeleri, aylık olarak yayınlanıyor.

Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

3 YURT İÇİ SATIŞ, 3 HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ DE DÜZENLENDİ

Buna göre, 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

40 BELGE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 31, resen iptal edilen belge sayısı 9 oldu.