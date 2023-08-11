Ticaret Bakanlığı'ndan gözetim şirketleri için karar Ticaret Bakanlığı, uluslararası bazı gözetim şirketlerinin faaliyetlerini men etme kararını açıklayarak bilgi verdi.

AA

Çalışma koşullarını denetleyen ve belirlenen esasları uygulayan, Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu tebliğ, yayınlanmasını takip eden 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Faaliyetleri men edilen şirketler

Ticaret Bakanlığı'nın yen aldığı karara göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. ile Çetpa Liman Hizmetleri Taşımacılık Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 6 ay faaliyetten menedildi.

Ayrıca, Promaster Sörvey Gözetim ve Danışmanlık Ltd. Şti'nin 3 ay, Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti'nin de 1 ay faaliyetlerinden meni kararı alındı.