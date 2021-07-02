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    Taksit sayısında düzenleme Resmi Gazete'de

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan perakende ticarette taksit sayısının düzenlenmesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.07.2021 - 00:20
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 00:40
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    Taksit sayısında düzenleme Resmi Gazete'de

    Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette taksit sayılarını yeniden belirledi.

    Yeni düzenlemeyle taksit sayıları düşürüldü.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'de yayınlanan karar, yürürlüğe girdi.

    Bakanlığın düzenlemesine göre, uygulanacak taksit miktarları şu şekilde;

    - 3 bin 500 lira üstü cep telefonu satışlarında taksit sayısı 3 ay

    - Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

    - Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay,

    -5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

    - Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay taksit

    -Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit

    Taksit sayısında düzenleme Resmi Gazete de #1

    Taksit sayısında düzenleme Resmi Gazete de #2

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