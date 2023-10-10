Ticaret Bakanlığı'ndan tüm sektörlerde indirim talebi Ticaret Bakanı Bolat, marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamıştı. Bolat, şimdi de tüm sektörleri indirim çağrısına destek vermeye davet etti.

AA

Türkiye'de enflasyon artışının nedenlerinden olan otomobilden emlak sektörüne kadar fahiş fiyat artışı sorununu aşmak için çeşitli önlemler alınıyor.

Marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklentilerinin ardından sektörün buna hemen destek verince gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketleri kampanya yapmaya davet etmesinin sonrasında bu kez de perakende sektörünü işin içine katarak tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.

İndirim çağrısı

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından hareketle, sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Yapılan açıklamalar, verilen destek mesajlarından sonra kar topu etkisiyle sektörlerimizin her birinden, oda temsilcilerinden, esnafımızdan, sanayicimizden 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak indirim ve kampanya beyanları gelmeye başladı. Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı.

"Şimdi çağrımızı yineliyoruz"

Enflasyonla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu toplantısında yapmış olduğumuz açıklama ile Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır şekilde marketlerimize indirim çağrısında bulunduk. Açıklamamızın ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği gibi sektör temsilcilerinden kampanyaya destek açıklamaları geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz ve perakende sektörünün tüm temsilcilerini Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.

"Otomotiv, konut ve gıda sektöründeki fahiş fiyatla mücadele sürecek"

Her platformda, otomotiv, konut ve gıda sektörü başta olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için fahiş fiyatla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadelede yapılan düzenlemeler ve denetimlerin yanında yaptığımız çağrının karşılığında gelen destek mesajları ve sektörel bazda zaman geçirmeden uygulanan kampanyaların hepsi Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır, 'Büyük Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağını kanıtlar nitelikte. Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)