Ticaret Bakanlığı'ndan ürün ihtisas borsasına üyelik kararı Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü ürün ihtisas borsası üyelerinden "üyelik teminatı" alınabilmesi kararlaştırıldı.

AA

Ticaret ve finans alanlarındaki gelişmelere göre, şartları iyileştirecek yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle borsa üyelerinden, borsaya verebilecekleri zararlar ile aidat, komisyon ve diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde doğacak zararları karşılayabilmek amacıyla üyelik teminatı alınabilecek.

Karar, elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü ürün ihtisas borsası üyelerini kapsıyor.

TEMİNAT YATIRMA VEYA BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Borsada gerçekleştirilen işlemlerde devir ile bedelin ödenmesi, alıcı ve satıcının diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmesi veya temerrüt nedeniyle oluşacak zararın tazmini amaçlarıyla teminat yatırma veya bulundurma zorunluluğu getirilebilecek.

TAKAS MERKEZİ KURULUYOR

Garanti fonunu yönetmek üzere borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulacak. Genel işleyişiyle teminatlardan karşılanamayan zararlar, garanti fonundan karşılanabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)