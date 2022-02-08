Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, ihracatçılar dijital pazara avantajlı girecek

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla "dijital pazara giriş" genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre ihracat firmaları, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olmak için ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 liraya kadar olmak kaydıyla, yüzde 60’ını Ticaret Bakanlığı’ndan geri alabilecek.

Ticaret Bakanlığı, "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"na istinaden, 2022 yılına dair usul ve esasların düzenlemelerini içeren genelge yayınladı.

ÜYELİK ÜCRETLERİ İÇİN GERİ ÖDEME DESTEĞİ

Artık ihracatçı firmalara, dijital ihracat platformlarına ödeyecekleri üyelik ücretleri için geri ödeme desteği sağlanacak.

“İHRACATÇILAR DÜNYANIN HER YERİNE DAHA KOLAY ERİŞECEK”

Destek kapsamındaki dijital ihracat platformlarından birinin yöneticisi Ali Gazel, yeni düzenlemede artırılan destekle birlikte ihracatın hızlanacağını düşündüğünü söyledi. Firmaları büyük bir pazarın beklediğini ifade eden Gazel, “Bu kararla ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek, dünyanın her yerine daha kolay erişecek.” diye konuştu.





KARAR YIL BOYU GEÇERLİ

Genelgede Ticaret Bakanlığı tarafından onay verildiği belirtilen dijital ihracat platformları 2022 yılı boyunca geçerli olacak. Belirtilen şartları sağlayan firmalar başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan belgeler aracılığıyla yapabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından başvuruları onaylanan firmalar, dolduracakları ödeme talep formuyla birlikte geri ödeme desteklerini alabilecek.